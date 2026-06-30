Россиянам назвали стоящую миллионов ошибку с жильем

Ожидание снижения цен на жилье и откладывание покупки может стоить россиянам миллионов рублей. Популярную ошибку с выбором квартиры, которая может дорого обойтись в будущем, назвал сооснователь и совладелец «Группы Родина» Антон Винер, пишут «Известия».

По словам эксперта, около 40-50 процентов потенциальных покупателей квартир в новостройках переносят сделку на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Чаще всего такие россияне рассчитывают на более выгодные условия по ипотеке, снижение стоимости жилья или хотят накопить больший первоначальный взнос.

«Многие, кто ранее откладывал покупку, впоследствии столкнулись с тем, что стоимость интересующих квартир выросла на сотни тысяч или даже миллионы рублей», — рассказал девелопер.

По подсчетам Винера, при среднем росте цен на первичное жилье на 1–1,5 процента в месяц ожидание покупки в течение полугода может увеличить расходы семьи на 500–900 тысяч рублей. За год дополнительные расходы вырастут на 1,2-2 миллиона рублей, а за два года — на 3-4,5 миллиона рублей.

С подорожанием жилья меняются и условия ипотеки — придется брать в банке большую сумму, и платеж по кредиту будешь выше, как и переплата.

Однако Винер уточнил, что откладывание покупки жилья не всегда является неудачной стратегией. Ожидание оправдано, если нет хорошей финансовой подушки, достаточного первоначального взноса, стабильного дохода, а также при вероятности переезда в ближайшие годы.

Ранее россиянам рассказали, какие квартиры проще всего продать. Так, покупатели активнее всего реагируют на жилье с большой кухней и гардеробной.