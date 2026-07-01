Кадастровую стоимость свыше 400 участков земли пересмотрели в Подмосковье

В Подмосковье за пять месяцев текущего года принудительно пересмотрена кадастровая стоимость 407 земельных участков из-за выявленных нарушений целевого назначения, сообщает пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области. «Материалы, поступающие от органов муниципального земельного контроля, автоматически направляются в налоговую службу и Центр кадастровой оценки. Это является триггером для обязательного пересмотра стоимости земли. По итогам пяти месяцев этого года, в связи с выявленными нарушениями целевого использования, кадастровая оценка была изменена на 407 земельных участках, что суммарно увеличило базу на ₽2 млрд», — пояснил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров. Министр добавил, что такое решение продиктовано необходимостью соблюдения законодательства и служит мощным стимулом для владельцев использовать наделы по назначению. Он также подчеркнул, что рост кадастровой стоимости неизбежно увеличивает налоговую нагрузку на собственников и арендаторов. Каждый надел в регионе имеет строго закрепленный вид разрешенного использования, который прописан в документах. Этот статус определяет, что можно и нельзя делать на участке. Например, территория, выделенная под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводство, не предназначена для размещения торговых или офисных объектов. Точно так же сельхозугодья должны использоваться только для выращивания культур или животноводства. Ответственность за соблюдение этих норм лежит на собственнике. Если владелец игнорирует правила, это влечет за собой пересмотр кадастровой оценки в сторону повышения — а значит, и рост земельного налога. Материалы от органов муниципального земельного контроля поступают в налоговую службу и Центр кадастровой оценки, что служит основанием для обязательного пересмотра стоимости. Чтобы избежать финансовых потерь, владельцам участков рекомендуется в первую очередь проверить, соответствует ли фактическое использование земли ее юридическому статусу. Для этого нужно заказать актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости — это можно сделать дистанционно через портал Росреестра или в любом МФЦ. Если же собственник планирует использовать участок иначе, например открыть магазин на земле для садоводства, необходимо заранее обратиться в местную администрацию и получить консультацию. При возможности изменения вида разрешенного использования в соответствии с правилами землепользования и застройки можно оформить официальное разрешение. Своевременная проверка и приведение документов в соответствие с реальностью — единственный способ избежать принудительного пересмотра кадастровой стоимости и связанных с этим дополнительных расходов.