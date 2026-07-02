В РФ сократили число городов с семейной ипотекой на вторичное жилье

С 1 июля 2026 года «Дом.РФ» обновил список городов, где действует семейная ипотека на вторичное жилье.

В перечень внесли изменения: исключили 18 городов с активным строительством, а взамен добавили 13 населённых пунктов с низкими темпами возведения жилья или его отсутствием. Об этом пишет РБК Недвижимость со ссылкой на институт жилищного развития, который курирует льготные ипотечные программы. Обновление списка проводится дважды в год.

Теперь программа охватывает 886 городов — это меньше, чем в первом полугодии 2026 года (892 города) и на старте программы (901 город). Из списка исключили города, где за последнее время построили больше жилья, чем позволяет программа семейной ипотеки на вторичное жилье. Среди них Туапсе (Краснодарский край), Балашов (Саратовская область), Кузнецк (Пензенская область) и другие.

В то же время в перечень вошли 13 новых городов, где строительство жилья замедлилось или полностью остановилось. Среди них Ангарск (Иркутская область), Мичуринск (Тамбовская область), Павловск (Воронежская область) и другие. В общей сложности эти 886 городов расположены в 83 регионах России. Полный актуальный список доступен на странице программы.

Кроме того, расширился список городов, где действует дальневосточная ипотека на вторичное жилье. Он формируется по тому же принципу — в зависимости от объёмов строительства. С 1 июля в него добавили два новых города: Арсеньев (Приморский край) и Новодвинск (Архангельская область). Теперь в перечне 92 города из 19 регионов. Ознакомиться с полным списком можно на официальном сайте.

По информации РБК Недвижимость, с момента запуска льготной ипотеки на вторичное жилье в отдельных городах было выдано свыше 17,3 тысячи кредитов на общую сумму 59,4 миллиарда рублей. Программа семейной ипотеки на вторичное жилье действует с 1 апреля 2025 года, а дальневосточная ипотека — с конца прошлого года.