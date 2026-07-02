В России возник переизбыток нераспроданных квартир

Они находятся «не в тех местах», где граждане хотели бы жить.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

«У нас уже есть по квартире на человека в стране. То есть у нас настолько много построено квартир за последние годы, что у нас их просто уже очень много. Они маленькие во многом, вот в чём существенная проблема в многоквартирных домах. Совокупность жилого фонда, которая есть в России, это не новостройки, а именно всё, что долгие годы всё ещё сохраняется, их просто очень много, этих квартир. Но они не в тех местах, не в тех городах, где люди хотели бы жить, и так далее. Это абсолютно так и есть».

Ранее Шибанов назвал «чрезвычайно устойчивой» финансовую систему РФ. Состояние банковского сектора остаётся стабильным уже три года, отметил он.