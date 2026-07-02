Набиуллина: ипотека будет доступнее со снижением инфляции

Ставки по рыночной ипотеке в России начнут снижаться, когда инфляция станет невысокой, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«У нас был период, когда ставки по рыночной ипотеке были достаточно низкими... Когда это было? Когда у нас инфляция была низкая... Поэтому, когда снизится инфляция, когда она будет невысокой, будут снижаться и рыночные ставки», — сказала она в беседе с ИС «Вести».

Ранее в пресс-службе Министерства финансов России заявили, что работа по улучшению семейной ипотеки будет продолжена.

В ведомстве также подчеркнули, что условия семейной ипотеки претерпят изменения не раньше 1 октября текущего года.