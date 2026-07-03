Цифровизация рынка жилья привела к росту судебных споров

Доля оспариваемых цифровых сделок с недвижимостью за пять лет выросла почти вдвое, сообщили «Известиям» аналитики исследовательского центра «Аналитика. бизнес. право». В 2025 году под сомнение попадала уже каждая пятая такая сделка, тогда как в 2020 году показатель составлял 13,09%. Всего с 2020 по 2025 год зафиксировано 3,6 тыс. дел, связанных с цифровыми платформами.

Рост числа операций со вторичным жильем через онлайн-сервисы сопровождается увеличением споров вокруг них. Проверки банков и цифровых платформ снижают часть рисков, но не заменяют полноценную правовую экспертизу. Чаще всего сделки оспариваются из-за банкротств и требований кредиторов, процессуальных нарушений, мошенничества, конфликтов с правами третьих лиц, а также сомнений в дееспособности участников.

Цифровая среда обеспечивает внешнюю упорядоченность процедуры, однако не исключает искажения реальной воли продавца и не позволяет четко идентифицировать участников договора, отмечается в исследовании. Директор центра «Аналитика. Бизнес. Право» Венера Шайдуллина рассказала, что нотариальные сделки оспариваются реже всего – в среднем 8,02% случаев за пять лет, и этот показатель остается стабильным. Председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян пояснила, что нотариус проводит комплексную проверку объекта, устанавливает владельца и наличие обременений.

Директор рынков России и СНГ «Фам пропертис» Валерий Тумин отметил, что формальная автоматизация не подменяет юридическую глубину и оценку рисков. По его словам, цифровые сервисы не защищают от давления, обмана или скрытых наследников и спорных доверенностей. Эксперты сходятся во мнении, что оптимальная модель – сочетание цифровых инструментов с профессиональным юридическим сопровождением, в идеале с нотариальным удостоверением.