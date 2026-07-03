Россиянам раскрыли способ сделать ипотеку дешевле

Россияне могут вернуть деньги за страховку по ипотеке. Способ сделать кредит на жилье дешевле раскрыл вице-президент международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев, его слова передает РИА Новости.

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Самый быстрый способ — это период охлаждения, отметил специалист.

«С 2024 года для полисов, оформленных вместе с кредитом, срок на отказ продлили с 14 до 30 календарных дней — часть 11 статьи 11 закона № 353-ФЗ. Пока за эти дни не наступило событие с признаками страхового случая, добровольную страховку жизни и трудоспособности страховщик обязан вернуть целиком и перечислить деньги за семь рабочих дней после заявления», — пояснил Хрулев.

Второй способ — полное досрочное погашение ипотеки. По ранее упомянутой статье заемщику вернут премию за неотработанный период по пропорции. Так, если ипотеку удалось погасить за год, а страховка на жилье действует пять лет, то можно вернуть деньги за полис за оставшиеся четыре года.

Однако, если страховая сумма зафиксирована в договоре и не зависит от погашения ипотеки, страховая компания может отказаться возвращать деньги.

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