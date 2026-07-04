Юрист объяснила, когда можно отменить сделку с жильем

После регистрации права собственности отменить сделку купли-продажи жилья только потому, что одна из сторон передумала, невозможно, сообщает ИА DEITA.RU. Для этого нужны законные основания, рассказала агентству «Прайм» руководитель группы подрядных и налоговых споров практики недвижимости и строительства компании «Ляпунов Терехин и партнеры» Кристина Вострикова.

По словам эксперта, чаще всего вопрос решается через суд. Сделку могут признать недействительной, если договор был подписан человеком, не осознававшим своих действий, заключен под влиянием обмана, угроз или насилия, без обязательного согласия супруга либо с другими существенными нарушениями закона.

Юрист отметила, что признание сделки недействительной отличается от расторжения договора. В первом случае стороны возвращают друг другу все полученное: покупатель – жилье, продавец – деньги. Расторжение же прекращает действие договора на будущее и возможно по соглашению сторон или через суд при серьезном нарушении условий.

Если спор связан с существенными скрытыми недостатками жилья, покупатель вправе потребовать уменьшения цены, возмещения расходов на ремонт, а в отдельных случаях отказаться от договора и вернуть деньги.

Вострикова также напомнила, что для оспоримых сделок срок обращения в суд составляет один год, для ничтожных – три года. По ее словам, отменить покупку жилья можно только при наличии доказанных юридических нарушений, а не по желанию одной из сторон.