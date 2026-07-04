Юрист Хаминский: При покупке квартиры обременения переходят новому собственнику

При покупке квартиры важно проверить не только право собственности продавца, но и наличие обременений. Одно из наиболее существенных - это договор ренты, предупреждает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

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Гражданский кодекс предусматривает договор пожизненной ренты и договор пожизненного содержания с иждивением, который является разновидностью договора ренты. Их основное отличие заключается в предмете договора. По договору пожизненной ренты под выплату ренты может передаваться любое имущество в соответствии с общими положениями о ренте, тогда как договор пожизненного содержания с иждивением заключается исключительно в отношении недвижимого имущества.

Именно поэтому при приобретении квартиры особое внимание следует уделить наличию договора пожизненного содержания с иждивением, пояснил Хаминский "Российской газете".

"Согласно ст. 586 ГК РФ, при отчуждении недвижимого имущества, переданного под выплату ренты, обязательства плательщика ренты переходят к приобретателю имущества. Это означает, что новый собственник квартиры станет обязанным исполнять условия договора, в том числе предоставлять содержание получателю ренты либо иному лицу, указанному в договоре, если такая обязанность предусмотрена его условиями. Кроме того, недвижимость, переданная под выплату ренты, остается обремененной рентой. При существенном нарушении обязанностей плательщика ренты получатель вправе воспользоваться предусмотренными законом способами защиты своих прав, в том числе требовать расторжения договора, а по договору пожизненного содержания с иждивением возврата недвижимого имущества", - уточняет юрист.

Перед покупкой квартиры рекомендуется внимательно изучить выписку из ЕГРН, документы, на основании которых возникло право собственности продавца, а также проверить, не заключался ли в отношении объекта договор пожизненного содержания с иждивением. Такая проверка позволит оценить возможные риски и избежать ситуации, когда вместе с квартирой к покупателю переходят обязанности по исполнению договора в отношении получателя ренты.