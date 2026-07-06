Россияне бросились оформлять семейную ипотеку на фоне слухов об изменениях

За неделю с 14 по 21 июня 2026 года российские банки зафиксировали 33,7 тысячи заявок на оформление семейной ипотеки. Как сообщает РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ», это максимальный показатель с конца января, когда рынок переживал ажиотаж перед ужесточением правил программы.

До этого в первой половине июня количество обращений держалось на стабильном уровне — около 20–22 тысяч в неделю, что практически соответствовало средним показателям мая. Однако после появления в СМИ информации о возможном пересмотре условий программы с 1 июля число заявок подскочило почти на 60% относительно предыдущей недели и на 66% по сравнению со средними уровнями весны.

В качестве новых мер обсуждались повышенная ставка для заемщиков, не состоящих в браке, ограничение срока действия льготной ставки 15 годами, а также дифференциация в зависимости от количества детей и региона покупки. Однако 29 июня Минфин перенес изменение условий до 1 октября.

Крупнейшие банки подтвердили рост интереса к программе. В Сбербанке отметили ускорение роста розничного портфеля в июне именно за счет ипотечного сегмента. Во ВТБ сообщили о росте числа сделок по семейной ипотеке на 65% по сравнению с маем, а объем таких кредитов увеличился более чем на 75% — до 20 млрд рублей.

Эксперты связывают всплеск с искусственным ажиотажем на фоне новостей, которые в итоге не подтвердились официально. Перенос сроков пересмотра, по их мнению, поддержит спрос в третьем квартале, однако сдерживающими факторами остаются высокая закредитованность населения и дороговизна жилья. По итогам 2026 года ожидается объем ипотечных выдач в диапазоне 4,7–5,1 трлн рублей против 4,5 трлн в прошлом году.