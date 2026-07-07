За дачниками начнут следить из космоса: какие нарушения будут искать
С 1 октября 2026 года снимки с беспилотников и космических спутников будут использовать для выявления самовольного захвата земли, несогласованных построек, заброшенных участков.
Такие снимки могут использоваться как доказательство нарушения при назначении штрафа.
Суть нововведений
С 1 октября 2026 года Росреестр и Россельхознадзор смогут использовать данные, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космических спутников, для проверки правильности использования земель.
Решение о проверке будут приниматься на основании «мотивированного представления должностного лица» с опорой на выявленные признаки нарушений.
Какие нарушения будут искать:
- сдвиг границ земельного участка на государственную или муниципальную землю;
- наличие несогласованных построек;
- неиспользование земли вопреки имеющимся обязательствам;
- наличие на участке техники, незаконно снимающей плодородный слой почвы;
- наличие заброшенных или используемых с нарушениями сельскохозяйственных земель.
Кроме того, данные с дронов будут признаваться надлежащим доказательством при возбуждении дел об административном правонарушении.
Будут ли штрафовать по фото
Автоматически штрафовать по снимкам со спутника или беспилотника нельзя - данные служат только поводом для проверки и доказательством нарушения. Чтобы выписать штраф, инспектор должен зафиксировать нарушение вместе с владельцем участка.
Какие штрафы выписывают дачникам в 2026 году
Законопроект, который предусматривает возможность назначения штрафов без проверок, пока прорабатывается, конкретных положений еще нет, отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.