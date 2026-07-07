За дачниками начнут следить из космоса: какие нарушения будут искать

С 1 октября 2026 года снимки с беспилотников и космических спутников будут использовать для выявления самовольного захвата земли, несогласованных построек, заброшенных участков.

Такие снимки могут использоваться как доказательство нарушения при назначении штрафа.

Суть нововведений

С 1 октября 2026 года Росреестр и Россельхознадзор смогут использовать данные, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космических спутников, для проверки правильности использования земель.

Решение о проверке будут приниматься на основании «мотивированного представления должностного лица» с опорой на выявленные признаки нарушений.

Какие нарушения будут искать:

сдвиг границ земельного участка на государственную или муниципальную землю;

наличие несогласованных построек;

неиспользование земли вопреки имеющимся обязательствам;

наличие на участке техники, незаконно снимающей плодородный слой почвы;

наличие заброшенных или используемых с нарушениями сельскохозяйственных земель.

Кроме того, данные с дронов будут признаваться надлежащим доказательством при возбуждении дел об административном правонарушении.

Будут ли штрафовать по фото

Автоматически штрафовать по снимкам со спутника или беспилотника нельзя - данные служат только поводом для проверки и доказательством нарушения. Чтобы выписать штраф, инспектор должен зафиксировать нарушение вместе с владельцем участка.

Какие штрафы выписывают дачникам в 2026 году

Законопроект, который предусматривает возможность назначения штрафов без проверок, пока прорабатывается, конкретных положений еще нет, отметили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.