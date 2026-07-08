Определён российский город с наибольшим разрывом в ценах на аренду жилья

Сочи возглавил рейтинг городов с самой большой разницей в стоимости аренды между дешевым и дорогим жильем. По информации Lenta.ru, данные предоставлены РИА Новости со ссылкой на «Циан».

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В среднем разрыв достигает 5,4 раза для однокомнатных квартир и 4,7 раза для двухкомнатных. Самые доступные однушки в Сочи сдаются в аренду примерно за 24,9 тысячи рублей в месяц, тогда как самые дорогие — за 134 тысячи. Для двухкомнатных квартир минимальная цена составляет 36,6 тысячи рублей, максимальная — 171,3 тысячи.

Москва также входит в число городов с заметным разбросом цен: разница между дешевым и дорогим жильем здесь составляет 3,6 раза для однокомнатных и 5,3 раза для двухкомнатных квартир. Аренда «однушек» в столице варьируется от 39,5 тысячи до 140,9 тысячи рублей, «двушек» — от 51,7 тысячи до 274,7 тысячи рублей. Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров с разницей в 3,6 раза для однокомнатных (от 25,5 тысячи до 91,7 тысячи рублей) и 5,6 раза для двухкомнатных квартир (от 31,6 тысячи до 177,2 тысячи рублей).

В крупных российских городах в целом аренда в 10 процентах самых дорогих объявлений превышает стоимость в 10 процентах самых дешевых примерно в 2,7 раза для однокомнатных квартир и в 3,3 раза для двухкомнатных. При этом в большинстве городов все еще можно найти однокомнатное жилье за сумму до 20 тысяч рублей в месяц и двухкомнатное — до 30 тысяч.

Заметный разрыв цен наблюдается также в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Владивостоке. Минимальная разница — от 2 до 2,5 раза — зафиксирована в Оренбурге, Ульяновске, Кемерове, Набережных Челнах, где рынок более однороден, а также в Ставрополе, где много новых домов, расположенных преимущественно далеко от центра.

При этом, согласно данным сервиса, разброс цен на рынке аренды в России постепенно сокращается. Аналитики объясняют это ростом цен в более доступном сегменте. За последние три года средняя стоимость в 10 процентах самых дорогих объявлений выросла на 35 процентов, а в 10 процентах самых дешевых — сразу на 50 процентов. Повышать цены в дорогом сегменте сложнее, поскольку за последние два года ставки на долгосрочную аренду достигли рекордных уровней.

Ранее Сочи вошел в тройку самых привлекательных для жизни городов России. Кроме того, россияне проявляют интерес к Калининграду и Ярославлю.