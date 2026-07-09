Стало известно, сколько буханок хлеба можно купить вместо квартиры в Москве

Стоимость одного квадратного метра в новостройках Москвы сегодня сопоставима с ценой четырех–шести тысяч буханок хлеба. Такие расчеты в беседе с «Абзацем» привела эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

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По ее оценке, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы составляет около 420–430 тысяч рублей. Если исходить из средней цены буханки хлеба, не превышающей 100 рублей, то за стоимость одного «квадрата» можно приобрести примерно от четырех до шести тысяч буханок.

Эксперт отметила, что высокие цены на новостройки обусловлены сразу несколькими факторами. Среди них — дорогая земля, рост стоимости строительных материалов и оборудования, увеличение расходов на оплату труда, удорожание проектного финансирования из-за высоких процентных ставок, а также затраты девелоперов на создание инфраструктуры и выполнение требований по благоустройству.

Перескокова также обратила внимание, что в элитных районах столицы стоимость недвижимости значительно выше среднерыночной, поэтому сравнивать ее с ценой хлеба уже не так показательно.

По словам специалиста, самые дорогие квадратные метры традиционно находятся в Центральном административном округе — в районах Остоженка, Хамовники, Якиманка, Арбат, Тверской, а также на Патриарших прудах. В элитных жилых комплексах стоимость квадратного метра может превышать 3 млн рублей, а в отдельных уникальных проектах — быть еще выше.