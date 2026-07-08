Продаваемого экономичного жилья в Москве стало меньше

В первые шесть месяцев 2026 года девелоперы вывели на рынок в столице на 12 процентов меньше новых проектов, чем годом ранее, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на сервис «Домклик».

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Всего за полгода запущено в продажу 53 проекта, их общая жилая площадь — 1,3 миллиона «квадратов».

При этом экономичного жилья среди них — меньшинство, 60 процентов проектов относится к классам «бизнес» и «премиум». При этом спрос на первичное жилье по сравнению с I полугодием 2025 года вырос на 23 процента, добавили в компании.

Ранее стало известно, что суммарная стоимость квартир и апартаментов в элитных новостройках в Москве по итогам первого полугодия 2026 года впервые превысила 1 триллион рублей.