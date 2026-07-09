Лишатся ли россияне участков: какой будет новая процедура

Собственность изымут только при веских причинах, сообщает ИА DEITA.RU.

В России не предполагается автоматическое аннулирование прав собственности на земельные наделы в случае должного ненадлежащего ухода за ними. Государственные органы придерживаются последовательного подхода.

Об этом заместитель председателя комитетапо строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко сообщил в интервью ТАСС.

Как пояснил Аксененко, теперь законодательно установлен трехлетний период для освоения участка. В течение этого времени собственник имеет законное право исправить имеющиеся нарушения и подготовить доказательную базу для защиты своих прав в суде.

Основные шаги данной процедуры - констатация факта нецелевого использования земли, предоставление собственнику льготного периода для урегулирования ситуации, документальное заверение неустраненных нарушений, инициирование судебного разбирательства.

Таким образом, утверждение о том, что граждане могут внезапно потерять свои земельные владения, является некорректным. Процедура сознательно построена как многоэтапная, что исключает принятие поспешных решений.

Аксененко отметил, что законодательство учитывает различные жизненные обстоятельства. В них входят болезнь или необходимость ухода за родственниками. Также учтено получение земельного участка в порядке наследования, когда процесс оформления и благоустройства требует времени.