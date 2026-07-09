Новостройки Москвы могут подорожать на восемь процентов за 2026 год

Причин для снижения цен на новостройки в Москве нет, годовой рост стоимости жилья может достичь восьми процентов. Об этом заявила руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

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— Возможна точечная коррекция цен по проектам и неликвидным лотам, но не более трех-пяти процентов. Возможен сценарий умеренного номинального роста на уровне инфляции или переход практически в стагнацию. По нашему прогнозу, годовой прирост цен будет находиться в диапазоне четырех-восьми процентов, — отметила эксперт.

Чегодаева пояснила, что сокращение вывода новых проектов приводит к сокращению предложения и ассортимента, из-за чего цены растут. При этом эксперт добавила, что существуют сдерживающие факторы, среди которых — высокие рыночные ипотечные ставки, отсутствие льготного кредитования и сокращение платежеспособного спроса граждан, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что за первые шесть месяцев текущего года цены на вторичное жилье в России увеличились на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем столичная молодежь перестала покупать собственное жилье. Люди отдают предпочтение аренде. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости, ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, действительно ли сегодня в России дешевле снимать квартиру, чем платить ипотеку.