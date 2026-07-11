Названы 5 категорий наследников, которых никто не станет разыскивать

Вопреки распространенному мнению, нотариус не ведет розыск потенциальных наследников — его обязанность ограничивается извещением лишь тех, чьи контакты уже есть в деле. Преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов разъяснил, кто рискует остаться без наследства из-за собственной пассивности и почему ссылки на неосведомленность не работают в суде.

Многие россияне ошибочно полагают, что после смерти родственника нотариус самостоятельно отыщет всех, кому положено имущество.

Однако, как пояснил в интервью агентству «Прайм» адвокат Кирилл Данилов, это заблуждение. Согласно статье 61 Основ законодательства о нотариате, специалист обязан уведомить только тех наследников, чье место жительства или работы ему известно из имеющихся материалов. Никакими розыскными полномочиями нотариат не наделен: запросов в соцсети, опросов соседей, обращений в полицию или «пробивки» по базам данных не предусмотрено.

Юрист выделил пять групп наследников, которые с высокой вероятностью не получат извещения от нотариуса. В первую очередь это те, чьи актуальные адреса отсутствуют в наследственном деле. Во-вторых, лица, о существовании которых умышленно умолчали другие родственники. В-третьих, представители последующих очередей наследования — их права учитываются только при отсутствии претендентов из предыдущих очередей. В-четвертых, наследники по завещанию, если сам документ никто не предъявил. И наконец, в зоне риска оказываются граждане, сменившие фамилию или переехавшие в другой город.

Данилов особо подчеркнул, что Верховный Суд не считает незнание о смерти близкого родственника уважительной причиной для восстановления пропущенных сроков. Позиция высшей инстанции такова: поддержание родственных связей и отслеживание судьбы членов семьи — это личная ответственность каждого, а не нотариуса. Поэтому ждать, что специалист пришлет письмо или позвонит, — заведомо проигрышная стратегия.

Единственный действенный способ защитить свои права — проявить инициативу. На официальном сайте Федеральной нотариальной палаты функционирует открытый реестр наследственных дел. Любой желающий может бесплатно проверить по фамилии, имени, отчеству и дате смерти наследодателя, заведено ли дело и к какому нотариусу оно приписано. Обнаружив информацию, необходимо в течение шести месяцев со дня смерти подать заявление о принятии наследства. Как резюмировал адвокат, пассивное ожидание в российской правовой системе не работает — наследство нужно брать самостоятельно.

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