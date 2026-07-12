Россиян предупредили о возможном снижении цен на жилье на вторичном рынке

Цены на жилье на вторичном рынке России продолжат падать в ближайшей перспективе, рассказала журналистам Telegram-канала «Суверенная экономика» учредитель портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко.

По данным канала, в июне «вторичка» подешевела на 0,1— 1,6% в 20 крупных городах России, при том, что совсем недавно участники рынка выражали надежды на рост цен.

Эта тенденция на рынке жилья, пояснила эксперт, обусловлена снижением спроса: при текущих условиях ипотеки люди просто не готовы брать кредиты, а покупателей с «живыми деньгами» мало.

Вместе с тем, заметила аналитик, предложение продолжает расширяться, на рынок выходят инвестиционные квартиры, купленные в эпоху дешевой ипотеки.

В итоге, подчеркнула Опрышко, покупательские возможности ограничены, экспозиция расширяется, рынок находится на грани затоваренности, цены ожидаемо ползут вниз.

Аналитик констатировала, что на рынке новостроек в настоящее время сохраняется умеренный рост цен, хотя темпы этого роста в ряде регионов замедляются.