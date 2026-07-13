Собственники массово отказываются от залога при сдаче жилья в аренду

Российский рынок долгосрочной аренды переживает масштабную трансформацию: классический стопроцентный обеспечительный платеж стремительно уходит в прошлое.

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Этот сдвиг обусловлен беспрецедентным притоком инвестиционных квартир, выкупленных во время массовой льготной ипотеки, сообщает ИА DEITA.RU.

Избыточное предложение вынуждает собственников жестко конкурировать за жильцов и снижать финансовый порог входа. Существенную роль сыграла экспансия цифровых платформ, таких как «Яндекс Аренда» и «Авито». По оценкам аналитиков, до девяноста процентов объявлений на этих сервисах предполагают заселение без классического денежного депозита.

Если квартирант повредит имущество, собственник получит компенсацию от страховой компании платформы после фотофиксации ущерба через мобильное приложение. Кроме того, необходимость разом отдать крупную сумму стала неподъемной задачей для многих россиян из-за снижения покупательской способности.

Защищая себя от затяжных простоев объектов, арендодатели адаптируются под кошелек клиента, трансформируя классические схемы обеспечения. Самым популярным компромиссом становится разбивка залога на несколько частей, которые приплюсовываются к ежемесячной плате, пишет портал «Дом Mail».

Второй инструмент — ежемесячная микростраховка в виде небольшой фиксированной надбавки к аренде. Также набирает популярность практика фиксации символического депозита в десять-пятнадцать тысяч рублей, который едва покрывает финальные счета за коммунальные услуги и клининг, но многократно расширяет воронку потенциальных жильцов.