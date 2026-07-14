В России вырос спрос на готовое загородное жилье

Российские банки фиксируют резкий сдвиг в структуре спроса на загородную недвижимость – покупатели массово уходят от строительства в сторону готового жилья, сообщают «Ведомости».

Аналитики сервиса «Домклик» зафиксировали почти двукратный рост спроса на готовые загородные дома в Сбербанке – за первое полугодие 2026 года он выдал 167,5 млрд рублей кредитов на их покупку. Параллельно вырос и сегмент строительства – на 108,4% год к году, до более чем 100 млрд рублей. Медианная стоимость готового дома в России оценивается примерно в 4,6 млн рублей, тогда как строительство с нуля обойдется около 6,4 млн рублей.

В ВТБ картина схожая – из почти 2 300 кредитов на загородное жилье за полугодие в пять раз больше пришлось на готовые дома, а не на ИЖС. Доля готовых объектов в структуре сделок достигла 83%. Почти каждый второй заемщик купил дом на вторичном рынке – год назад таких было лишь 15%.

В банке «Дом.pф» где традиционно преобладает кредитование строительства, оба сегмента также показали рост. Выдачи на готовые дома увеличились на 34% год к году до 4,3 млрд рублей, на строительство – на 7% до 13,5 млрд рублей, сообщил зампред правления Алексей Косяков.

Общий фон задает денежно-кредитная политика – ключевая ставка за полугодие опустилась с 16% до 14,25% годовых. Директор по рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина объяснила перекос в пользу готового жилья непредсказуемостью стоимости самостоятельного строительства на фоне роста цен на материалы. Старший директор АКРА Ирина Носова добавила, что заемщики берут кредиты с расчетом рефинансировать их позже по более низкой ставке.

ПСБ также прогнозирует рост выдачи ипотеки на готовые дома по итогам 2026 года на 15% – почти до 400 млрд рублей. Frank Media направили запрос в Альфа-банк и Совкомбанк.