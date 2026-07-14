178 тысяч россиян выплатят ипотеку за 2025 год после 70 лет

Около 19% лиц, взявших ипотеку во втором полугодии 2025 года, будут погашать долг по достижении возраста 70–75 лет. Этот показатель увеличился по сравнению с 17%, зафиксированными в первой половине года, сообщают "Известия" со ссылкой на сведения Банка России. Из общего объема выданных в 2025 году ипотечных кредитов (966 тыс. договоров) на второе полугодие пришлось 661 тыс. случаев.

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Это означает, что около 178 тыс. граждан, оформивших жилье в прошлом году, завершат выплаты в возрасте старше 70 лет. Финансовые организации применяют разные подходы к возрастным ограничениям. Например, в ПСБ и Абсолют Банке срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 лет, а в Банке Новиком — 65 лет.

Директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова указывает на риски, связанные с падением уровня доходов в пенсионный период. При средней зарплате около 100 тыс. рублей и пенсии в районе 25 тыс. рублей, пенсионные выплаты покрывают лишь четверть прежнего заработка, что может создать финансовые трудности для заемщиков.

Несмотря на это, в пресс-службе Банка России заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Регулятор считает приоритетными такие факторы риска, как недостаточный первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов.