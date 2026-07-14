В Госдуме объяснили, куда жаловаться на заброшенный дачный участок соседа

В Госдуме объяснили алгоритм действий для принуждения владельца заброшенного дачного участка к наведению порядка. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Депутат напомнил, что собственник земли обязан использовать ее по назначению и соблюдать требования безопасности. Высокая сухая трава, мусор и разрушенные постройки создают реальные риски для соседей, особенно в пожароопасный период.

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Чернышов уточнил, что простое зарастание территории травой не является основанием для принудительных мер или лишения права собственности. Для вмешательства необходимы подтвержденные нарушения, такие как захламление территории или игнорирование правил пожарной безопасности. При обнаружении проблемы соседям рекомендуется зафиксировать нарушения на фото и обратиться к председателю СНТ, в местную администрацию или Росреестр. При угрозе пожара следует сообщить в МЧС, после чего нарушителю могут выдать предписание об устранении недостатков или привлечь его к административной ответственности.

Между тем россиянам объяснили, как разделить дачу или садовый домик при разводе супругов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».