"Известия": российские девелоперы переживают самый большой спад за 10 лет
Строительная отрасль России переживает самый большой спад за десятилетие. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает газета "Известия". За пять месяцев нынешнего года объем строительных работ уменьшился на 7,4%.
Этот показатель непрерывно снижался с января по май. С начала 2026 года было введено почти на 22% меньше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению экспертов, эти данные свидетельствуют об очень значительном охлаждении рынка жилья. Кроме того, проблемы в строительстве постепенно отражаются и на смежных отраслях.
Девелоперы являются крупными заказчиками для металлургии, производителей стройматериалов, транспортных компаний и других сфер экономики, поэтому уменьшение активности на рынке недвижимости оказывает влияние далеко за пределами строительного сектора.
Так, за пять месяцев производство цемента снизилось на 16,2% по сравнению с прошлым годом, конструкций из черных металлов - на 8,7%, а фанеры - на 11,6%. Эксперты считают, что возможность роста строительного рынка в значительной степени будет зависеть от снижения ключевой ставки.
Пока кредиты остаются дорогими, количество запущенных проектов не будет увеличиваться. 5 мая сообщалось, что в России отмечается рост строительства премиальных и элитных новостроек, доля такого жилья продолжает увеличиваться во всех крупных городах страны.