Среди миллиардеров набирает обороты новый тренд

Американские миллиардеры перешли от скупки особняков к скупке целых кварталов.

Тренд, который в The Wall Street Journal назвали «лэндмаксингом», набирает обороты среди сверхбогатых: они выкупают соседние дома и участки, чтобы создавать закрытые частные владения без единого постороннего.

"Главный вариант максимального флекса для миллиардера — это больше не покупка особняка или даже двух", — констатирует издание.

Среди тех, кто уже превратил это в стратегию, — основатель Citadel Кеннет Гриффин и председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон. Гриффин вложил более 450 миллионов долларов в создание комплекса почти на 11 гектарах в Палм-Бич. Эллисон продолжает скупать недвижимость в Малибу, Инклайн-Виллидж и Маналапане. Основатель Amazon Джефф Безос инвестировал свыше 230 миллионов долларов в объекты на острове Индиан-Крик в Майами.

По данным Coldwell Banker, за первые пять месяцев года интерес к элитной недвижимости в США вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Спрос на земельные участки под застройку подскочил на 97 процентов, а запросы на поместья и частные острова увеличились более чем вдвое. Покупатели больше не удовлетворяются одним дорогим домом — они хотят расширять владения.

По словам экспертов, для одних это защита от инфляции, для других — вопрос безопасности и конфиденциальности. Некоторые используют соседние участки для строительства домов для персонала, садов, спортивной инфраструктуры или просто создают буферную зону, полностью отгораживаясь от соседей. Так, основатель Green For Life Environmental Патрик Довиджи приобрёл дом на берегу океана, часть соседнего участка и ещё один участок через дорогу за 48,5 миллиона долларов. Сейчас там строят тренажёрный зал, спа-комплекс и площадку для падела.