В Госдуме призвали ввести альтернативы ипотеке в России

В РФ необходимо ввести альтернативы ипотеке, например, стройсберкассы либо льготную аренду жилья. Сделать это призвал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

По словам депутата Госдумы, в стране не хватает механизмов, которые успешно работают наряду с жилищными кредитами в других государствах.

«Это независимые от политики ЦБ стройсберкассы, через которые жилищные ссуды могут быть в 2,5 раза дешевле ипотеки. Это льготная аренда от государства, доступная не только малоимущим, но и другим гражданам, нуждающимся в жилье, — молодым, многодетным семьям, бюджетникам», — пояснил он.

Помимо этого, убежден парламентарий, нужно внедрить социальную квоту для застройщиков, чтобы те отдавали в фонд социального жилья минимум пять процентов от своих нераспроданных квартир. Миронов уточнил, что чем больше инструментов для решения жилищного вопроса будет у граждан, тем доступнее они будут.

Ранее глава «Справедливой России» предложил ввести выплаты в 500-700 тысяч рублей семьям с детьми на погашение ипотеки.