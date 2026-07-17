В России хотят ускорить строительство многоквартирных домов

Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным, пишет «Парламентская газета».

Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу года этот показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения: в 2020 году многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней.

Владимир Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества.