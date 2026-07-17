На рынке жилья началась шринкфляция: чем это обернется для россиян

Российский рынок новостроек столкнулся со «шринкфляцией».

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На фоне дорогой ипотеки и роста себестоимости девелоперы не могут снижать цены, поэтому сокращают физический объем жилья, сообщает ИА DEITA.RU.

Площади квартир радикально уменьшаются: классические однушки в 35–40 метров вытесняются студиями менее 20 квадратов, а стандартные двушки дробятся на евро-форматы со спальнями шириной два метра. Из проектов исчезают балконы, сжимаются холлы и снижается высота потолков до минимума по ГОСТам.

Оптимизация затрагивает и придомовую территорию: сложное благоустройство заменяется газонами, а паркинги проектируются с жестким дефицитом мест. Для покупателя это означает невидимый рост цен — формальная стоимость лота почти не меняется, но цена полезного квадратного метра бьет рекорды, пишет портал «Дом Mail».

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Качество жизни падает из-за экономии на конструктиве: дешевая инженерия приводит к плохой шумо- и теплоизоляции, протечкам и коротким замыканиям. Растущая плотность застройки превращает новые кварталы в перенаселенные «человейники», где нагрузка на лифты и детские площадки превышает нормы, а бюджетная отделка требует капитального ремонта уже через несколько лет после заселения.