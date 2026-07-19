Спрос на элитную недвижимость на первичном рынке Москвы в первом полугодии 2026 года снизился на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили ТАСС аналитики компании Pioneer.

"Заметный рост стоимости жилья в высокобюджетном сегменте спровоцировал снижение покупательской активности. В первом полугодии 2026 года количество сделок с такими объектами в границах старой Москвы уменьшилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, за первые пять месяцев 2026 года совокупный объем реализации новостроек в старых границах Москвы составил 800 тыс. кв. м, что на 30% ниже показателей аналогичного периода 2025 года. Динамика спроса была неравномерной: наиболее низкие показатели зафиксированы в феврале и мае (менее 150 тыс. кв. м в месяц), тогда как пиковые значения пришлись на январь (180 тыс. кв. м) и март (163 тыс. кв. м).

Наиболее выраженное снижение продаж наблюдается в высокобюджетных сегментах: в премиальном сегменте спрос сократился на 35%, в бизнес-классе - на 17%. Несмотря на охлаждение спроса, средневзвешенная цена сделки за полугодие увеличилась на 18% год к году. Лидером по темпам роста цен стал элитный сегмент (+26%), за ним следуют бизнес-класс (+14%) и премиальный сегмент (+6%).

Доля ипотечных сделок в Москве по итогам полугодия достигла 56%, что на 8 п.п. выше показателей 2025 года.

Объем предложения в старых границах Москвы составляет 2,8 млн кв. м, что соответствует средним значениям 2024-2025 годов. Несмотря на прогнозируемый рост остатков в ближайшие полгода, говорить о перенасыщении рынка преждевременно: девелоперы планомерно замедляют вывод новых проектов и очередей. Ожидается, что к концу 2026 года покупательская активность возрастет за счет реализации отложенного спроса и корректировки условий по программе "Семейная ипотека". По прогнозам аналитиков, рост цен на столичные новостройки до конца 2026 года составит 5-7%.