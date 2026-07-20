Москвичам раскрыли выгодный способ обзавестись недвижимостью

Купить загородный дом в Москве и области будет выгоднее, чем квартиру. Лучший способ обзавестись жильем раскрыл ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с НСН.

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По словам эксперта, приобрести дачный дом в Москве сегодня можно за 12 миллионов рублей, а по области можно уложиться и в 8-9 миллионов рублей. При этом для такой покупки можно воспользоваться семейной ипотекой, даже если дети старше семи лет.

Ракута подчеркнул, что стоимость квадратного метра в домах ниже, чем в квартирах. Причем чаще предлагают готовые варианты под ключ.

«После времени ковида все ощутили прелести загородной жизни, а многие компании перешли на удаленку. Сегодня можно не только готовый дом купить, но и спроектировать свой дом с любыми пожеланиями. Поэтому спрос на загородную недвижимость и растет», — заключил брокер.

Ранее жители Московской области назвали главное препятствие для переезда в столицу. Им оказалось слишком дорогое жилье.