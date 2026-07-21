«Схема Долиной» и режим ожидания: что ждет рынок вторичного жилья в России

Рынок вторичного жилья перешел в режим ожидания. С чем это связано, и когда ожидается изменение ситуации, разбирался «Царьград».

Высокие ставки и «схема Долиной»

По данным издания, основная причина сложной ситуации, возникшей на рынке вторичной недвижимости, высокие банковские ставки в 20-22%, из-за которых ежемесячный платеж на некоторые квартиры стал сопоставим с зарплатой.

При этом те, кто имеет на руках наличные деньги, просят скидку в 15–20 % от рыночной цены, а по неликвидным объектам – до 30 %. Для собственников такие уступки неприемлемы, отмечается в статье.

Также на рынок повлиял и страх мошенничества, в том числе резонансное дело певицы Ларисы Долиной. Покупатели начали опасаться, что «вместе с квартирой приобретут судебные разбирательства и риск потери денег». А продавцы вынуждены тратиться на юридическое сопровождение сделок и дополнительные проверки.

«После громких дел мошеннические схемы не исчезли, но покупатели стали куда более подозрительными. Если раньше квартиру продавали за месяц, теперь даже при наличии реального покупателя сделка может идти два-три месяца только из-за проверок», - пояснил юрист Алексей Сергеев.

Напомним, что термин «схема Долиной» появился после того, как певица Лариса Долина продала свою квартиру в Москве, но потом заявила, что действовала под влиянием мошенников. В итоге суд первой инстанции и апелляционный суд оставили спорную квартиру ей, но не обязали вернуть деньги покупателю. В рамках «схемы» продавец после реализации квартиры и получения денег отказывался передавать жилье покупателю.

Однако в конце 2025 года Верховный суд России рассмотрел спор из-за квартиры Долиной и вынес решение в пользу Полины Лурье, покупательницы жилья. Мосгорсуд принял решение выселить Долину, учтя другую недвижимость певицы и ее заработок за 2025 год.

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Когда ждать перемен?

Сейчас продавцы убирают объявления и ждут изменения ситуации. А потенциальные покупатели снимают жилье. В итоге ставки аренды в Москве и Петербурге подскочили на 15–25 %, отмечает издание.

Изменения ситуации эксперты ждут после снижения Центробанком ключевой ставки. Однако даже когда рынок оживет, некоторые объекты будут продаваться с трудом. В зоне риска – студии, квартиры с неудачной планировкой, а также панельные девяти- и двенадцатиэтажки 70–80-х годов.

«Эксперты сходятся во мнении: снижения ключевой ставки не стоит ждать раньше начала 2027 года. Некоторые допускают, что ЦБ может сохранить жесткую политику вплоть до лета 2027-го. Это значит, что «вторичка» может оставаться замороженной еще как минимум полгода-год», - подчеркивается в статье.

Напомним, что российский регулятор начал снижать ставку в июне 2025 года. За год ЦБ уменьшал ее на каждом заседании — сначала на 100–200 пунктов, затем на 50. Однако 19 июня 2026 года шаг сократился до 25 пунктов, и ставка составила 14,25%.

В ЦБ объяснили это усилением проинфляционных рисков, ускорением кредитования и более стимулирующей бюджетной политикой. Позже регулятор предупредил, что для возвращения инфляции к цели может потребоваться более высокая траектория ставки, чем предполагалось ранее.