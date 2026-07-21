Россиянам объяснили ситуацию с рисками незаконного остекления балкона

Остекление балкона, которое установлено самовольно после 1 марта 2005 года без необходимых согласований, может стать причиной проблем у собственника. Нюансы ситуации в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин.

С 1 марта 2005 года вступила в силу новая редакция Жилищного кодекса. Она предусматривает обязательное наличие согласия других собственников жилых помещений в многоквартирном доме на остекление балкона, то есть внесение изменений в конструкцию дома.

«На деле это работает так: если нет обращений в надзорные органы, никто не жалуется и не обращает внимания, то предписание об устранении конструкции не выносится, даже если владелец балкона не получал согласие собственников», — рассказал юрист.

Однако при жалобе соседей владельца балкона в судебном порядке могут обязать остекление убрать.

Чтобы избежать таких ситуаций, нужно принять участие в общем собрании собственников квартир в многоквартирном доме и сообщить о своем решении об изменении облика, фасада или проекта дома в этой части, получить на это согласие. Возможно, понадобится дополнительное согласование в надзорных органах.

При этом, если на собственника балкона подали в суд и постановили демонтировать остекление, это решение можно оспорить. Юрист уточнил, что на практике, если собственник судится с государственным или надзорным органом, шансы добиться отмены постановления у него низки.

Ранее россиянам дали совет по выращиванию растений на балконе. Хорошо подойдут такие растения, как укроп, петрушка, базилик, мята, салаты и зеленый лук. При достаточном освещении удастся получить урожай компактных сортов томатов, сладкого перца, огурцов и клубники.