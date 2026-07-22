На рынке жилья начал сдуваться ценовой пузырь: что будет дальше

Российский рынок недвижимости вошел в фазу затяжной стагнации, где формальные ценники на квартиры продолжают ползти вверх исключительно по инерции инфляции и удорожания стройматериалов.

Однако за фасадом официальных прайс-листов скрывается масштабная скрытая коррекция: финансовый пузырь начал сдуваться под давлением заградительных ипотечных ставок Центробанка, сообщает ИА DEITA.RU.

Прямого демпинга девелоперы позволить себе не могут из-за жесткой себестоимости проектов и обязательств перед банками, но фактическая стоимость входа для покупателя уже кардинально изменилась.

На вторичном рынке ситуация еще острее — продавцы ликвидного готового жилья столкнулись с полным отсутствием клиентов и вынуждены закладывать дисконт при торге, который достигает реальных полутора-двух процентов от заявленной суммы, что является беспрецедентным показателем для этого консервативного сегмента.

Застройщики адаптировались к дефициту спроса через сложную систему завуалированных уступок. Вместо прямого снижения стоимости метра они массово внедряют субсидированные программы со сниженным процентом на первые годы кредита, предлагают индивидуальные рассрочки до момента ввода дома в эксплуатацию и выдают прямые, но нигде не афишируемые скидки тем покупателям, кто готов выйти на сделку после долгих личных переговоров.

Параллельно отрасль переживает процесс скрытой «шринкфляции». Чтобы удержать итоговый чек покупки на психологически приемлемом уровне, девелоперы дробят площади: классические однокомнатные квартиры вытесняются ультракомпактными студиями-маломерками площадью 15-20 квадратных метров.

В новых проектах ради экономии исчезают балконы, сокращаются до минимума места общего пользования и урезаются придомовые территории, превращая жилые комплексы в плотную застройку спальных ячеек, пишет портал «Дом Mail».

Для покупателей с живыми деньгами наступил редкий период исключительного тактического преимущества. Из-за критического падения входящего потока заявок отделы продаж готовы обсуждать дополнительные бонусы, включая бесплатную парковку или чистовую отделку в подарок, лишь бы закрыть кассовые разрывы.

Для тех, кто рассчитывает на банковское финансирование, реальность стала суровой: отмена массовых льготных программ в сочетании с высокой ключевой ставкой превратила ежемесячный платеж по рыночной ипотеке в неподъемную финансовую нагрузку для абсолютного большинства российских семей.

Инвесторам также пришлось сменить парадигму. Эпоха быстрого спекулятивного заработка на перепродаже котлованов окончательно ушла в прошлое вместе с ажиотажным спросом прошлых лет. Сегодня квадратные метры утратили былую ликвидность, цены перестали расти вертикально, поэтому жилье снова рассматривается профессиональным сообществом как консервативный инструмент сбережения капитала в долгую, а не площадка для быстрой финансовой наживы.

Несмотря на все эти факторы, эксперты отрасли призывают не ждать обрушения рынка на 30-50%. Сектор удерживается от обвала мощным каркасом проектного финансирования: банки жестко контролируют стройки своих заемщиков и не позволят им устраивать распродажи, способные обрушить залоговую массу портфелей.