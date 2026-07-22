Раскрыто, где в Москве выросли цены на жилье бизнес-класса

Аналитики компании «Метриум» рассказали о том, в каких районах Москвы сильнее всего выросли цены на жилье бизнес-класса. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным аналитиков, сильнее всего в Старой Москве выросли цены в районе Лефортово. Во втором квартале 2026 года средняя цена 1 кв. м жилья бизнес-класса составила здесь 586,4 тысяч рублей — это на 10,6% больше, чем в первом квартале. По словам директора департамента аналитики и консалтинга «Метриум» Юлии Ивановой, это можно объяснить сокращением объема экспозиции, в которой остались более дорогие квартиры.

На втором месте в этом рейтинге расположились районы Фили-Давыдково (до 345,8 тысяч рублей) и Очаково-Матвеевское (до 625,5 тысяч рублей). В этих случаях рост составил 10,3%. На третьем месте — Хорошевский район с ценами до 661,3 тысяч рублей за 1 кв. м (рост 8,9%).

Ранее эксперты заявили, что на рынке российского жилья начал сдуваться ценовой пузырь.