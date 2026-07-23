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Продажи крупнейших российских застройщиков упали

Lenta.ru

По итогам первого полугодия 2026 года выручка от продаж у 20 крупнейших в России застройщиков жилья по объемам текущего строительства упала на 6,3 процента, до 869,9 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) пишут «Ведомости».

Продажи крупнейших российских застройщиков упали
© Lenta.ru

Вместе с тем с учетом всех девелоперов падение составило один процент, а у компаний за пределами топ-20 показатель даже вырос на два процента, до 1,7 триллиона рублей.

Самое сильное падение доходов — почти в два раза — продемонстрировала группа компаний «Самолет», а наибольший рост — на 158 процентов — ССК. В целом из первой двадцатки в минус ушли семь компаний.

Сервис «Пульс продаж новостроек» приводит сравнимую статистику, хотя падение выручки у топ-20 у него несколько выше — минус 8,8 процента. Отдельно у «Самолета» показатель опустился на 51,4 процента, а у ССК вырос на 146,9 процента.

Директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская указала, что в условиях ужесточения программы семейной ипотеки и высокой ключевой ставки даже текущий результат отрасли можно считать успехом. Вице-президент по продажам и маркетингу Dogma Жанна Белянкина уточнила, что сложнее всего приходится участникам рынка, представленным в Москве и Санкт-Петербурге, а уже в Московской и Ленинградской областях ситуация заметно лучше.

Коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин указал, что вниз всю отрасль тянут результаты лидеров — ГК «Самолет» и ГК ПИК. Также проблемной выглядит ситуация у «Донстроя», который столкнулся с высокой закредитованностью.

Ранее гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин предупредил, что в 2027 году покупки жилья в новостройках с использованием заемных средств могут упасть ниже 45-50 процентов от всего объема сделок. Такой динамике поспособствует ужесточение условий льготной ипотеки.