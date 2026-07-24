Россиянам раскрыли нюанс сдачи ипотечной квартиры в аренду

Перед сдачей ипотечной квартиры в аренду заемщикам нужно предупредить банк. Нюансы распоряжения купленной в кредит недвижимостью раскрыла россиянам адвокат Надежда Борзенко, пишет «Прайм».

Юрист отметила, что законом не запрещено сдавать такое жилье в аренду. Но в кредитном договоре почти всегда прописана обязанность уведомить финансовую организацию или получить предварительное согласие.

Если заемщики проигнорируют это требование, им придется платить штраф, получить более высокую ставку по ипотеке и требование вернуть весь долг досрочно. При этом адвокат посоветовала заключать договор найма даже при сдаче жилья близким родственникам. В документе необходимо указать срок, размер платы и порядок оплаты коммунальных услуг — это поможет избежать споров в будущем, заключила Борзенко.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что в условиях высокой ключевой ставки арендовать квартиру выгоднее, чем покупать в ипотеку.