Картину Рериха продали на торгах за 15,5 млн рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Картина Николая Рериха "Идольское место" продана за 15,5 млн рублей на юбилейных 20-х торгах Московского аукционного дома, передает корреспондент ТАСС.

"Идольское место" - ранняя и редкая работа Николая Рериха конца 1900-х годов. <…> 15,5 млн рублей - три, продано участнику по телефону", - сказал ведущий аукциона. Стартовая цена полотна составляла 14 млн рублей.

Также на торгах были проданы картины Ивана Айвазовского "У берегов Ялты" за 32 млн рублей, Михаила Нестерова "У скита" за 13,3 млн рублей, Станислава Жуковского "Осенний лес" и Владимира Маковского "Сцена в деревне" - за 13 млн рублей каждая. Полотно Ильи Репина "Запорожский казак" ушло с молотка за 11 млн рублей, картина Юлия Клевера "Красная шапочка" - за 11,5 млн рублей, Константина Маковского "Дама в белом чепце" - за 10,5 млн рублей, а работа Бориса Кустодиева "На прогулке" - за 9,5 млн рублей. Картина Николая Тархова "Петухи в курятнике" была продана за 17 млн рублей при стартовой цене 15 млн рублей.

На юбилейный аукцион были также выставлены произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Бориса Григорьева, Виктора Батурина и других художников. Общая стоимость коллекции, представленной на торгах, оценивается примерно в 1 млрд рублей.