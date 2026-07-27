Ипотечный портфель россиян впервые превысил 24 трлн рублей

Задолженность по жилищным кредитам в России достигла исторического максимума, увеличившись за год на 9,5%, свидетельствуют данные БКИ «Скоринг Бюро».

Об этом свидетельствуют данные «Скоринг Бюро», с которыми ознакомилось РИА Новости.

К июню общий объём ипотечного портфеля составил 24,15 трлн рублей.

По словам гендиректора компании Олега Лагуткина, средний срок ипотечных кредитов колеблется в диапазоне 20–22 года. Таким образом, даже скромный объём новых выдач ведёт к росту общего портфеля.

«В результате даже небольшой объём вновь выдаваемых кредитов приводит к увеличению объёма ипотечного портфеля», — пояснил он.

Также на ситуацию повлияли и новые выдачи. В июне россияне взяли ипотеки на 485,2 млрд рублей, что в полтора раза превышает уровень прошлого года.

Ранее директор ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина рассказала, что снижение ключевой ставки до 14% создаёт условия для дальнейшего удешевления рыночной ипотеки, однако этот процесс будет постепенным.