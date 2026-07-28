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Россияне признались в постоянном изучении объявлений о недоступном жилье

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Россияне регулярно просматривают объявления квартир, которые не могут себе позволить. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования HUMO Architects.

Россияне признались в постоянном изучении объявлений о недоступном жилье
© ТАСС

Каждый третий (34 процента) регулярно просматривает такие объявления, еще 27 процентов делают это время от времени. Половина (52 процента) просматривающих — арендаторы и россияне, живущие с родителями. Среди собственников жилья таких 21 процент.

Чаще всего россиян привлекают интерьеры и дизайн (44 процентов), планировки и количество комнат (38 процентов), цена и сроки накопления (33 процентов), виды из окон (30 процентов), метраж (27 процентов), кухни и ванные (21 процент).

Отмечается, что россияне мечтают не о роскоши, а об удовлетворении базовых потребностей. Из них 36 процентов мечтают о собственном жилье вместо съемного, 29 процентов — о большем метраже, 24 процента — об отдельной комнате для каждого члена семьи. Также 22 процента хотели бы иметь в новом жилье красивый дизайн, 18 процентов — террасу или окна в пол. Среди опрошенных 42 процента признались, что в текущем жилье им тесно, 34 процента страдают от непродуманной планировки, 28 процентов — от нехватки места для работы, 26 процентов — от недостатка света. Полностью довольны своим жильем лишь 12 процентов.

Полчаса в неделю тратят на просмотр объявлений 31 процент опрошенных, 26 процентов — один-два часа, 14 процентов — три-пять часов, семь процентов — больше пяти часов (практически каждый вечер).

При этом 21 процент россиян уверены, что купят жилье мечты (у них план и накопления), 26 процентов также в это верят, однако не имеют четкого плана на покупку. На чудо рассчитывают 22 процента опрошенных, 24 процента не верят вообще. В доме мечты уже живут семь процентов опрошенных.

Ранее ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что в условиях высокой ключевой ставки аренда квартиры стала экономически выгоднее покупки жилья в ипотеку, особенно в массовом сегменте.