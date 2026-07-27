"Циан" заявил о росте в РФ доли арендных квартир, где можно жить с питомцами

Доля предлагаемых в РФ в аренду квартир, доступных для заселения с домашними животными, выросла за два года с 20% до 29%. Об этом говорится в материалах "Циан".

"С каждым годом доля арендных квартир, доступных для заселения с домашними животными, увеличивается. Сейчас в среднем 29% собственников лояльны к питомцам, год назад - 25%, 2 года назад - 20%" - отмечается в материалах.

За последние два года сильнее всего увеличилась доля квартир, где можно жить с питомцами, в Казани и Кирове (более, чем на 30 процентных пунктов (п.п.), а также в Калининграде, Барнауле и Кемерове (на 16 п.п.). По словам ведущего аналитика "Циан" Елены Бобровской, рост доли доступных для заселения с животными квартир говорит о росте конкуренции собственников за арендаторов после резкого увеличения предложения на рынке в 2026 году.

Самыми дружелюбными по отношению к питомцам городами оказались Владивосток и Казань, где 73% и 57% рантье соответственно разрешают проживать с животными, отмечают аналитики. Это единственные локации, где более половины арендных квартир доступны для заселения с питомцами. Далее идут Ярославль, Новосибирск, Сочи, Москва и Уфа, где от 40 до 49% собственников готовы пускать жильцов с животными.

При этом в большинстве городов квартиры, где можно жить с питомцами, сдаются дешевле. Обычно это связано с тем, что находятся в старом фонде (в хрущевках, сталинках и дореволюционных домах в среднем 30-35% квартир доступно для заселения с питомцами, в постсоветских и современных домах - 27-28%), а также имеют более простой ремонт. Однокомнатные квартиры, доступные для проживания с питомцами, в среднем по крупным городам сдаются на 2% дешевле, двухкомнатные - в среднем на 3% дешевле.