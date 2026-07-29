В Москве определили районы с максимальной долей арендного жилья

В Москве значительная часть съемного жилья сосредоточена в панельных домах внутри Садового кольца, где арендные квартиры занимают от 30 до 40 %. Среди новых жилых комплексов по доле сдаваемых в аренду квартир лидируют апартаменты в «Москва-Сити» и районах Филевский Парк и Хорошевский — здесь этот показатель достигает 65–70 %.

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По информации РИА Недвижимость, главный аналитик «Циана» Алексей Попов отметил, что в жилых комплексах комфорт-класса в Очаково-Матвеевском, Текстильщиках, Гольянове и Солнцеве доля арендуемого жилья составляет от 35 до 45 %. Эти квартиры часто покупают инвесторы из-за их сравнительно невысокой стоимости.

Замдиректора управления аренды квартир «Инком-недвижимости» Оксана Полякова оценивает, что около 20 % всего московского съемного жилья находится в центре города. По ее словам, арендодатели — либо профессионалы, для которых сдача квартир — бизнес, либо владельцы, которые сдают собственное жилье и при этом снимают более доступное на окраинах, живя на разницу в цене.

Попов также выделил жилые комплексы бизнес-класса рядом с «Москва-Сити» и деловым кластером вдоль Ленинградского проспекта, где в долгосрочную аренду вовлечено до 25–30 % квартир.