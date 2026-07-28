Одной категории россиян пообещали выплату на погашение ипотеки

Многодетным семьям положена выплата с целью погашения ипотеки. Об этом в беседе с RT напомнил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

Получить выплату в сумме до 450 тысяч рублей вправе мать или отец — граждане Российской Федерации, которые обзавелись третьим или последующим ребенком в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2030 года. При этом российскими гражданами должны быть и заявитель, и дети, уточнил аналитик.

«Обязательное условие — статус заемщика по действующему ипотечному кредиту, а сам кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года», — подчеркнул Тумин.

Право на субсидию сохраняется, даже если ссуда была взята до рождения третьего ребенка — за счет выплаты будет сокращен текущий остаток долга. Кроме того, льгота доступна, если третьего и последующего ребенка усыновили.

Отдельно оговаривается ситуация с поручителями: они смогут получить выплату, но только если договор поручительства заключен до 30 апреля 2021 года, а поручитель числится собственником объекта или доли жилплощади. Обратиться за выплатой можно через портал «Госуслуги» или напрямую в банк, где оформлена ипотека.

Ранее ипотечникам напомнили о возможности получить налоговый вычет. За купленную в кредит квартиру семья может вернуть до 1,3 миллиона рублей.