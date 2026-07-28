В Москве рассказали, где местные жители чаще оформляют недвижимость

Чаще всего жители Москвы оформляли недвижимость в первом полугодии 2026 года в Московской и Тверской областях.

Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"За полгода в Москве принято 59 996 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет недвижимости, расположенной в других регионах страны. Это на 14% меньше, чем в январе-июне 2025 года (69 765). Чаще всего из Москвы оформляли недвижимость в Московской, Тверской и Тульской областях. На эти три субъекта РФ пришлось 65% от всех заявлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со второй на четверную строчку рейтинга переместилась Калужская область.

"Владимирская область, Краснодарский край, а также Республика Крым сохранили свои позиции. Рязанская область и Санкт-Петербург незначительно поднялись в рейтинге. Ярославская область - выбыла, а Воронежская область, наоборот, вошла в десятку, замыкая список", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Марии Макаровой.

В Росреестре также посчитали, что из регионов РФ за январь-июнь этого года поступило 14,8 тыс. заявлений на регистрацию недвижимости в Москве, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (18,3 тыс.). Наибольшей популярностью столичная недвижимость пользовалась у жителей Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.