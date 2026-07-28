За год интерес жителей регионов к московской недвижимости упал на 19%

В первом полугодии 2026 года Росреестр зафиксировал снижение интереса жителей российских регионов к покупке недвижимости в Москве. Одновременно с этим упал и спрос москвичей на жилье в других регионах страны.

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Экстерриториальный принцип позволяет подавать документы и проводить учетно-регистрационные действия независимо от местонахождения объекта недвижимости на территории России.

Что касается регионов, лидирующих по числу сделок с московской недвижимостью, то в январе — июне 2026 года в тройку вошли Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом позиции Подмосковья и Петербурга остались без изменений, а Краснодарский край поднялся на одну строчку. Воронежская область, которая годом ранее занимала третье место, не только выпала из тройки, но и покинула первую десятку, свидетельствуют данные Росреестра.

Кроме Воронежской области, снизился интерес к столичной недвижимости у жителей Пензенской и Саратовской областей — они также покинули топ-10. В то же время семь регионов показали рост активности. Жители Орловской и Нижегородской областей, а также Башкортостана стали чаще покупать жильё в Москве. Тульская область поднялась в рейтинге сразу на пять позиций, а Краснодарский край, Татарстан и Ростовская область — на одну. Ярославская область, напротив, опустилась в топ-10 на две строчки.

Москвичи тоже стали реже оформлять недвижимость в других регионах. За первые шесть месяцев 2026 года они совершили 59,9 тысячи таких сделок — на 14% меньше, чем в аналогичный период 2025 года, уточняют в Росреестре.

При этом список из десяти регионов, популярных у москвичей, практически не изменился. Из топ-10 выпала Ярославская область, уступив место Воронежской, а некоторые регионы поменялись местами внутри рейтинга.

В 2025 году, согласно данным Росреестра, число сделок с московской недвижимостью, совершаемых жителями других регионов, упало на 41,4%. Активность москвичей в оформлении недвижимости за пределами столицы снизилась на 14,2%.