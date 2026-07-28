Иностранцы активнее инвестируют в российскую недвижимость

Цифра, прозвучавшая на профильных площадках, — доля китайских покупателей в сегменте загородной элитки Подмосковья выросла с 0,5% до 7% всего за год. Это структурный сдвиг. Российский рынок премиальной недвижимости перестает быть локальным и становится интернациональным.

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Аналитический центр Корпорации недвижимости «АСТОРИУС» фиксирует устойчивый рост интереса к российским активам со стороны иностранных инвесторов. Только за первое полугодие 2026 года спрос на недвижимость в РФ со стороны нерезидентов вырос на 20%, а их доля в общем числе сделок достигла 20%. При этом 65% иностранного спроса концентрируется в Москве, еще 15% — в Подмосковье.

Что покупают и кто эти покупатели?

У китайских инвесторов абсолютный приоритет — дома по Новорижскому шоссе стоимостью 350–400 млн рублей. В элитных поселках этого направления до 80% сделок — с китайскими покупателями. Причина выбора — статус, инфраструктура и близость к аэропортам Внуково и Шереметьево.

Правовой нюанс: прямая покупка земли иностранцами в России ограничена, поэтому китайцы приобретают дом, а участок оформляют в долгосрочную аренду (чаще на 49 лет). Есть также возможность оформить недвижимость на российское юридическое лицо.

Помимо Китая, активность проявляют граждане стран СНГ — Белоруссии (21% среди иностранцев), Казахстана (18%), Узбекистана (15%) — и туристические бизнесмены. Инвесторы из стран АСЕАН (Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Филиппины) проявляют устойчивый интерес к российскому рынку, запрашивая не просто покупку объекта, а комплексное сопровождение.

Средний бюджет сделки — 20–50 млн рублей, оплату преимущественно производят наличными из-за сложностей с банковскими переводами.

Портрет покупателя: это не турист и не спекулянт, а бизнесмен, живущий в России 3–5 лет. Покупка дома за 350–400 млн — не инвестиция с целью перепродажи, а маркер успеха и окончательной интеграции.

Почему сейчас? Три причины: экономическая интеграция (китайский бизнес занял ниши после ухода западных брендов); финансовая инфраструктура — недвижимость как инструмент консервации ликвидности; логистика — близость к аэропортам.

О системной работе: создана Российско-Китайская Постоянная Рабочая группа по сотрудничеству в области торговли услугами. Корпорация недвижимости «АСТОРИУС» принимает активное участие в работе этой структуры.

Где еще выросла доля? В элитной квартирографии Москвы китайцы занимают 8–10% сделок с иностранцами. Старшее поколение выбирает готовые квартиры за 30–80 млн в Хорошево-Мневниках и «Москва-Сити», молодежь — жилье рядом с вузами (Шаболовка, «Университет»).

Как изменится рынок? Прогноз Аналитического центра

«АСТОРИУС»: девелоперы элитных поселков начнут учитывать фэн-шуй на стадии проектирования. В сегменте 350–400 млн возникнет дефицит ликвидных лотов, что подтолкнет цены вверх на 10–15% в ближайшие 12 месяцев. Рынок перестает быть только «русским», и нам нужно учить китайский язык и культурный код. Потому что клиент пришел всерьез и надолго.