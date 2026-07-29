Цены на студии в Москве за 5 лет выросли вдвое

С 2021 года средняя цена самой доступной квартиры в новостройках Москвы — студии — выросла более чем в два раза и достигла 17,9 млн рублей. При этом площадь таких квартир практически не изменилась и составляет около 27 кв. м. За последние пять лет стоимость студий на московском рынке новостроек увеличилась с 8,8 млн рублей в июле 2021 года до 17,9 млн рублей в июле 2026 года. При этом средний метраж остался почти неизменным — 27 кв. м. По информации РБК Недвижимость, эти данные предоставили аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP pro.

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Редакция «РБК Недвижимость» изучила динамику цен на самые доступные квартиры в новостройках — студии — с июля 2021 года, когда действовала массовая льготная ипотека, до июля 2026 года, когда такой программы уже нет.

Рост цен на студии в Старой и Новой Москве

Согласно данным bnMAP pro, в июле 2021 года средняя цена студии в Москве составляла 8,8 млн рублей. К июлю 2022 года она выросла на 10,1% — до 9,7 млн рублей. После этого темпы роста замедлились до 4%. Затем, с июля 2023 по июль 2024 года, цены подскочили на 18%, достигнув 11,9 млн рублей.

В июле 2025 года средняя стоимость студии составила 13,1 млн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. За последний год произошёл новый резкий скачок — в июле 2026 года цена достигла 17,9 млн рублей, увеличившись на 36% по сравнению с предыдущим годом. Аналитики связывают такой рост с изменением структуры предложения в сторону более дорогих сегментов и общим подорожанием на рынке новостроек.

Цены на студии росли неравномерно в Старой и Новой Москве. В Старой Москве за пять лет стоимость студий выросла более чем в два раза — с 9,8 млн рублей в июле 2021 года до 19,9 млн рублей в июле 2026-го. Только за последний год рост составил почти треть — 32%.

В Новой Москве рост цен на студии за тот же период оказался чуть скромнее — в 1,8 раза. Если в июле 2021 года средняя цена была 6,1 млн рублей, то в июле 2026-го достигла 11,1 млн рублей. Максимальный годовой рост в Новой Москве пришёлся на последний год — 27,6%, а также на 2022 год — 24%. В 2023 году средняя цена на студии в Москве снизилась на 5,2%, в остальные годы наблюдалось повышение.

«Средняя стоимость студии за пять лет в Москве выросла вдвое. Это связано с тем, что студия — самый дешевый вариант квартиры в абсолютном выражении, хотя по цене за квадратный метр это самый дорогой тип жилья. Покупатель платит за весь лот целиком, а не за метр», — объяснила «РБК Недвижимости» основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова.

По её словам, студии востребованы, поскольку подходят для разных целей — сдачи в аренду, первого жилья для выросшего ребёнка. В 2020–2021 годах их активно покупали как инвестицию на фоне доступной ипотеки.

«Это привело к увеличению количества мелких лотов в проектах и росту среднего чека. В старой Москве главная причина роста средней цены — сокращение бюджетных объектов из-за снижения притока новых лотов масс-сегмента, особенно маленьких студий», — добавила эксперт.

Как менялся метраж студий

Если цены на студии за пять лет выросли в два раза, то их средняя площадь почти не изменилась. В июле 2021 года средний метраж студии по рынку составлял 26 кв. м, а в июле 2026-го — 27 кв. м.

В Старой Москве средняя площадь студий увеличилась с 27 кв. м в 2021 году до 28 кв. м в 2026-м, хотя в отдельные периоды (например, в 2022–2024 годах) показатель опускался до 26 кв. м. В Новой Москве метраж остался стабильным — 25 кв. м, хотя с июля 2022 по июль 2025 года средняя площадь была меньше — 24 кв. м.

«Средняя проектная площадь студий в Москве за пять лет выросла незначительно — примерно на 4%. Это связано с запретом на строительство квартир площадью менее 28 кв. м и сокращением мелких лотов, которые были самыми бюджетными», — пояснила Ирина Доброхотова.

В Новой Москве средний метраж студий меньше, что связано с большим количеством предложений комфорт-класса, где сосредоточены самые компактные квартиры. В более дорогих сегментах студий меньше, но их средняя площадь выше.

С 1 августа 2024 года в Москве действует запрет на строительство квартир площадью менее 28 кв. м для однокомнатных квартир. Для двухкомнатных минимальная площадь установлена на уровне 44 кв. м.