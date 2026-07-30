За недопуск провайдеров в дома УК начали привлекать к ответственности

Управляющие компании (УК) начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на министерство цифрового развития России.

© Газета.Ru

В пресс-службе ведомства рассказали, что министерство на регулярной основе передает прокуратуре обращения россиян и интернет-операторов, связанные с проблемами подключения жителей домов к интернету.

В Минцифре добавили, что первые положительные решения по восьми подобным обращениям уже были приняты. Например, двум управляющим компаниям были вынесены предписания, а одна УК получила предостережение за нарушение правил взаимодействия оператора связи и лица, осуществляющего управление домом.

Старший аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Софья Комиссарова рассказала, что зачастую подобные нарушения встречаются в крупных городах. Связаны они не с полным отказом в доступе, а с затягиванием согласований, созданием административных барьеров или попытками сохранить эксклюзивные отношения УК с отдельными операторами. До этого сообщалось, что в России стал быстрее дорожать домашний интернет.