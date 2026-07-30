Названы «красные флаги» квартир на вторичном рынке

Даже идеальное расположение не гарантирует быстрой продажи квартиры на вторичном рынке, если в ней скрываются несколько «красных флагов», сообщает ИА DEITA.RU. Их перечислила Наталья Рябухина, руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолёт Плюс».

© Deita.ru

Специалист уточняет, что объекты жилой недвижимости на первом и последнем этажах продаются заметно дольше, а их цена на 10-15% ниже аналогичного жилья на других уровнях.

Серьёзным минусом становится и соседство с оживлённой автомагистралью: постоянный шум и выхлопные газы отпугивают семьи с маленькими детьми.

В беседе с изданием «Прайм» риелтор уточняет, что не менее важны внутренние параметры квартиры. Маленькая кухонная зона сегодня почти не рассматривается покупателями как приемлемый вариант. Неудачная планировка, особенно вытянутые или проходные комнаты, тоже существенно снижает спрос. Потенциальные клиенты также обходят стороной объекты, расположенные вблизи кладбищ, промышленных зон и линий электропередач.

Устаревшие инженерные коммуникации, постоянная сырость в подвалах и неприятный запах в подъездах могут перечеркнуть даже самые выгодные внешние характеристики жилья, подчеркнула эксперт.