Названы признаки сложной для продажи квартиры

Хороший район не гарантирует быструю продажу квартиры на вторичном рынке, если объект имеет ряд недостатков. Признаки неликвидного жилья назвала руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолет Плюс» Наталья Рябухина в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, серьезным недостатком является расположение на первых и последних этажах. Такие лоты не только продаются дольше, но и стоят дешевле на 10-15 процентов. Кроме того, помешать найти покупателя может находящаяся вблизи оживленная трасса. Многих также оттолкнет соседство с кладбищами, промзонами и линиями электропередач.

Среди неудачных внутренних параметров Рябухина отметила маленькую кухню и неудачную планировку с вытянутыми или проходными комнатами. Устаревшие инженерные системы, плавающие подвалы, сырость и запах в подъезде также снижают спрос.

Ранее россиянам перечислили признаки опасной сделки с жильем. По словам специалистов «Жилфонда», насторожить должен в том числе отказ пройти медосвидетельствование для подтверждения дееспособности при заключении договора.