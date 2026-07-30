Названы поводы для отказа в страховке квартиры

В страховке квартиры могут отказать по ряду причин. При каких именно обстоятельствах последует отказ, изданию Дмитрий Бондарь.

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Одним из таких поводов к отказу может стать самовольная перепланировка, поскольку, согласно нормам Жилищного кодекса, любые изменения конфигурации жилья должны быть согласованы с ответственным регулятором и внесены в техническую документацию. К примеру, если была перенесена ванная или кухня над жилой зоной соседей снизу, то такая перепланировка считается опасной и потенциально аварийной. В таком случае страховая сразу отклонит заявку, либо откажет в выплате компенсации при потопе, подчеркнув, что реальная планировка не соответствовала официальному плану.

При этом, если заявитель прежде заливал соседей или в доме протекала крыша, это не послужит достаточным основанием для отказа в страховке. Для страховщиков важнее текущее состояние квартиры, а если потопы и случались, то необходимо устранить их последствия, посоветовал Бондарь.

Также страховая может отклонить заявку, если квартира расположена в аварийном доме или здании с высоким уровнем износа. При таком раскладе страховой риск носит случайный и вероятный характер, что прописано в законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

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