Части россиян напомнили о возможности получить бесплатную землю

Право на получение бесплатного земельного участка имеют многодетные семьи, герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Труда, а также матери-героини. Кроме того, любой россиянин может приобрести землю по сниженной цене, напомнил депутат Госдумы Алексей Куринный в разговоре с «Газетой.Ru».

В 2026 году в качестве альтернативы земельному участку многодетные семьи во многих регионах могут получить единовременную денежную выплату, но при условии нуждаемости семьи в жилье. «Эта альтернатива особенно актуальна там, где не хватает подходящих участков с инфраструктурой поблизости», — пояснил парламентарий.

Все больше регионов предоставляют бесплатно землю молодым специалистам, которые едут работать в сельскую местность, детям-сиротам, ветеранам боевых действий, инвалидам первой и второй групп, гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и потерявшим единственное жилье.

Если речь идет не о «льготниках», россияне имеют право получить землю по сниженной цене в нескольких случаях. Земля предоставляется и участникам программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар в Арктике». В течение первых двух лет после получения земли необходимо подать уведомление о выборе вида или видов разрешенного использования.

Кроме того, любой россиянин имеет право арендовать землю, построить на ней дом и после регистрации права собственности на него выкупить участок за небольшой процент от кадастровой стоимости.

Также в России владельцы участков имеют право бесплатно увеличить площадь своей земли, если соседние земли — государственные или муниципальные.

Ранее россиянам назвали способ построить дачу за лето. Для этого нужно воспользоваться каркасной технологией. Такой дом возводится за две-три недели: это экономно, хватит столбчатого или свайного фундамента. Однако в каркасном доме плохая звукоизоляция, летом он быстро нагревается, а зимой требует качественного утеплителя.